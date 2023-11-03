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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Coredon Alanyaspor Alanyaspor'da Fatih Tekke dönemi - Coredon Alanyaspor Haberleri

        Alanyaspor'da Fatih Tekke dönemi

        Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor, teknik direktörlük görevine Fatih Tekke'yi getirdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.11.2023 - 19:25 Güncelleme: 03.11.2023 - 19:35
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        Alanyaspor'da Fatih Tekke dönemi
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        Alanyaspor'da istifa eden Ömer Erdoğan'ın yerine teknik direktörlük görevine Fatih Tekke getirildi. 46 yaşındaki teknik adamla 1.5 yıllık sözleşme imzalandı.

        Konuyla ilgili Alanyaspor'dan yapılan açıklamada, "Corendon Alanyaspor’umuza hoş geldin Fatih Tekke!" ifadeleri kullanıldı.

        Alanyaspor tesislerinde düzenlenen imza töreninde konuşan Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, “Geçtiğimiz günlerde hoca ayrılığı olmuştu. Transfer komitesindeki arkadaşlarımızla çalışmalarımızı sürdürdük. Bugün itibarıyla Fatih Tekke hocamızla anlaşmış bulunmaktayız. Fatih hocamı anlatmaya gerek yok. Geçmişte de keyifle izlediğimiz bir futbolcuydu. İnşallah bundan sonraki süreçte de teknik direktör olarak Corendon Alanyaspor’umuzda başarılı olacaktır. Hem camiamıza hem de hocamıza hayırlı olsun” dedi.

        "TARAFTARIMIZ BİZE GÜVENSİN"

        Teknik direktör Fatih Tekke ise, “Öncelikle sayın başkanımıza ve yönetim kurulundaki abilerimize teşekkür ederim. Alanya’ya dün gece geldim. Özellikle bugün sevgi ve güven dolu bir ortam içerisinde sohbet ettik. Kısa sürede de mutabık kaldık. Burada olmamızın sebebi var. Alanyaspor takımının geleceği ile ilgili yapabileceğimiz çok şey olduğunu düşünüyorum. Öncelikle bulunduğu tehlikeli bölgeden uzaklaşıp, normalleşip, sonrasında oyun gücüyle birlikte üst sıralara oynayabilmeyi hedefliyoruz. Tabi ki kolay değil ancak şu ana kadar bizim hiç kolay işimiz olmadı. Bu sevgiye ve ilgiye, başkanımızın ve yönetim kurulumuzun güvenine karşılık verebilmek için çok çalışacağız. Tekrar hayırlı olsun. Önümüzdeki iki maça bir plan içerisinde hazırlanmamız gerekiyor. Taraftarlarımız bize güvensin. Temkinli bir şekilde puanlar alarak sonrasında oyun kimliğimizi gösterebilmek istiyoruz. diye konuştu.

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