Alanyaspor'da Erol Bulut farkı

DHA

Dört sezondur Süper Lig'de yarışan Aytemiz Alanyaspor, lige çıktığı 2016-2017 sezonundan beri en başarılı yılını geçiriyor. 4 sezonda 2'si yardımcı antrenör, toplam 8 teknik adamın görev yaptığı Akdeniz temsilcisinde en başarılı sezonu Erol Bulut geçiriyor.

Bulut, 26 haftada topladığı 43 puanla diğer tüm teknik direktörlerin çalıştırdığı dönemde 34 haftada topladığı puanı neredeyse yakaladı. Alanyaspor Süper Lig'de geçirdiği diğer 3 sezonu da 44 puanla 9'uncu sırada tamamlarken, 2019-2020 Cemil Usta Sezonu'nun 26'ncı hafta sonucuna göre 43 puanla 6'ncı sırada yer alıyor.

> Bu sene hedefler yüksek

Aytemiz Alanyaspor, Erol Bulut ile başarılı bir sezon geçirirken, hedeflerini de yükseltti. Hem Süper Lig'de hem Ziraat Türkiye Kupası'nda iyi sonuçlar alarak ilerleyen turuncu yeşilliler, gözünü Avrupa'ya dikti. Geçen 3 sezon şansız sonuçlar alarak küme düşme hattından kurtulmak için büyük uğraşlar veren Akdeniz temsilcisi, bu sezon istediği başarıyı yakalamaya çok yakın. Türkiye Kupası'na neden olmasın gözüyle bakan turuncu yeşilliler ligi de ilk 5'te bitirmek istiyor.

> İlginç Yeni Malatyaspor detayı

Geçen sezon iki teknik direktör değiştiren Aytemiz Alanyaspor, 2018-2019 sezonuna Mesut Bakkal ile başlamış ve bir önceki sezonun ikinci yarısında gelen teknik direktörle kötü gidişata dur demişti. Ancak 2017-2018 sezonu ikinci yarısındaki başarıyı geçen sezonun başında yakalayamayan Akdeniz temsilcisi tecrübeli çalıştırıcıyla 6 Kasım 2018'de yollarını ayırdı. Mesut Bakkal ile geçen sezon sadece 4 galibiyet ve 7 mağlubiyet alan Alanyaspor 12 puan toplayabildi. Ardından 12 Kasım 2018'de göreve gelen Sergen Yalçın, takıma farklı bir enerji getirdi. Yalçın yönetiminde 22 lig maçına çıkan Alanyaspor 8 galibiyet, 8 beraberlik ve 6 mağlubiyet alarak toplam 32 puan topladı.

Ayrıca geçen sezon Mesut Bakkal'dan boşalan koltuğa 1 maçlığına yardımcı antrenör Mustafa Camunak oturdu ve Alanyaspor, Camunak yönetiminde Fenerbahçe deplasmanına çıktı. Bu maçta 2-0 mağlup oldu.

Geçen sezonla ilgili bir diğer detaysa Mesut Bakkal'ın, Erol Bulut'un geçen yıl çalıştırdığı BtcTurk Yeni Malatyaspor maçında alınan mağlubiyet sonrası takımdan ayrılması oldu. Ayrıca 2019-2020 sezonu öncesi Yeni Malatyaspor'dan ayrılarak Alanyaspor'un başına geçen Bulut'un ardından, Malatya temsilcisi de Alanyaspor'dan ayrılan Sergen Yalçın ile anlaştı.

> Sezon sonuna kadar tek düşüncesi Alanyaspor

10 Haziran 2019'dan beri Alanyaspor'u çalıştıran ve oldukça başarılı bir performans ortaya koyan teknik direktör Erol Bulut'un ismi birçok kulüple de anılıyor. Devre arasından beri özellikle kötü günler geçiren Fenerbahçe'nin istediği iddia edilen Bulut, yaptığı bütün açıklamalarda kendisine resmi bir teklif gelmediğinin altını çizdi. Alanyaspor ile sezon sonuna kadar sözleşmesi olduğunu ve turuncu yeşilli takımın başarısına odaklandığını belirten 45 yaşındaki teknik direktör, gelecek yıllardaki hedeflerinin büyük takımlar olabileceğini her fırsatta dile getiriyor.

> Alanyaspor Erol Bulut ile ilklerin sezonunu yaşıyor

Aytemiz Alanyaspor Erol Bulut yönetiminde çıktığı bu sezonki maçlarda büyük başarılar elde ediyor. Lig tarihinde birçok ilki de bu sezon başaran turuncu yeşilli takım, bu başarılarına Türkiye Kupası ve Avrupa'yı da eklemek istiyor. Bu sezon 26 maçta 12 galibiyet, 7 beraberlik ve 7 mağlubiyet alan turuncu yeşilli takım, ilk kez 7 maç yenilmezlik serisi yakaladı. Ayrıca bu sezon ilk kez 3 büyükleri oldukça zorlayan Alanyaspor, Fenerbahçe'yi ilk yarı 3-1 yenip ikinci yarı 1-1 berabere kalarak 4 puan aldı. Galatasaray ve Beşiktaş'ı da oldukça zorlayan Alanyaspor bu maçlardan ise puan alamadı. Öte yandan, Alanyaspor, Galatasaray ile ikinci devredeki maçını lige verilen ara nedeniyle henüz oynamadı.

Bu sezonki bir diğer başarısı da ilk kez Alanyaspor 8 hafta üst üste liderlik koltuğunda oturdu. 4'üncü haftada Fenerbahçe galibiyetiyle liderliğe yükselen turuncu yeşilliler, 12'nci haftadaki Göztepe mağlubiyetine kadar liderliğini sürdürdü.