Kulüp başkanı Hasan Çavuşoğlu, Cengiz Aydoğan Spor Tesisleri'nde gerçekleşen imza töreninde, Alanyaspor'un üç evladıyla sözleşme uzattığını söyledi.
Takım kaptanı Efecan Karaca'nın 9 yıldır Alanyaspor'da olduğunu hatırlatan Çavuşoğlu, "Tayfur Bingöl, şampiyon olduğumuz zamandan beri bu kulübe hizmetleri olan bir kardeşimiz. O da yuvasına döndü. Onun da sözleşmesini uzatıyoruz. Serkan Kırıntılı kardeşim geç de olsa aramıza katıldı ve Alanyaspor'un evladı konumuna girdi. O da burada huzurlu, mutlu. Biz de kendisinden son derece memnunuz." diye konuştu.
Aytemiz Alanyaspor çatısı altında sözleşme uzattıkları Efecan Karaca ve Tayfur Bingöl ile 3, Serkan Kırıntılı ile de 2 yıl daha birlikte olacaklarını dile getiren Çavuşoğlu, hem Aytemiz Alanyaspor hem de futbolcular için hayırlı, uğurlu olması temennisinde bulundu.
"EFECAN'IN FENERBAHÇE'YE TRANSFERİ SÖZ KONUSUYDU"
Çavuşoğlu, transferde adı Fenerbahçe'yle gündeme gelen Efecan Karaca ile ilgili yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:
"Efecan'ın Fenerbahçe'ye transferi söz konusuydu. Bizim açımızdan, Alanyaspor Kulübü açısından hiçbir sorun olmadığını sadece söylemek isterim. Anlaşılmıştı ama sonradan olmadı. Bizden kaynaklanan hiçbir sorun yok. Bunu belirtmek isterim."
"ÖNEMLİ VE CİDDİ BİR MAÇ"
Başkan Çavuşoğlu, sosyal medyadaki Alanyaspor'un Galatasaray'ı rahat yeneceği iddialarını da şu sözlerle değerlendirdi:
"Sosyal medyada yazılanlar normaldir ama biz bunların peşinde değiliz. Bu mücadele yeşil sahada yapılacaktır. Mutlaka 3 neticeli olacaktır. Buna saygı duyacağız. Alanya'mızın kazanmasını canıgönülden istiyoruz. Herkes takımının kazanmasını ister ama rakip de Galatasaray. Son zamanlarda kötü de gitse Avrupa şampiyonu bir takım var karşımızda. Önemli ve ciddi bir maç. Umarım iyi bir maç olur, gelenler iyi bir maç izler ama dediğimiz gibi 3 puan için çıkacağız. Sahada çıkan sonuca da saygı duyacağız."
EFECAN KARACA: BURASI BENİM EVİM
Kulübüyle sözleşmesini 2025 yılına kadar uzatan takım kaptanı Efecan Karaca, son bir haftadır çok zor bir dönemden geçtiğini dile getirdi.
Bu dönemde kafa karışıklığının olabileceğini aktaran Efecan Karaca, "Ama Sayın Başkanımız ve yöneticilerimiz benim kafamın rahatlaması için her şeyi yaptı. Burası benim evim. 9 yıldır da buradayım. Şu anda 3 yıl daha uzattık. Çok mutluyum. Başkanıma da teşekkür ediyorum, benim hakkımda söyledikleri için. İnşallah 9 yıldır bu kulübe nasıl katkı sağladıysam, aynı motivasyonla bu takıma elimden gelen her şeyi vermeye devam edeceğim. Bu takım için savaşmaya devam edeceğim." ifadelerini kullandı.
SERKAN KIRINTILI: ANLAŞMAMIZ ÇOK KISA SÜRDÜ
Sözleşmesini iki yıl uzatan kaleci Serkan Kırıntılı, takımda kaldığı için başkan Çavuşoğlu'na teşekkür etti.
En başından beri ayrılmak istemediğini söylediğini kaydeden Serkan Kırıntılı, "Neticesinde anlaşmamız çok kısa sürdü. 2 sene daha uzattık. Hem arkadaşlarım adına hem kendi adıma hem de Alanyaspor adına hayırlı imza olur diye düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.
TAYFUR BİNGÖL: TEK HAYALİM BURADAN BEŞİKTAŞ'A TRANSFER OLMAK
Turuncu-yeşilli kulüple sözleşmesini 2025 yılına kadar uzatan sağ bek Tayfur Bingöl, başkan Hasan Çavuşoğlu ve yöneticilere kendisine verdikleri değer için teşekkür etti.
Bu değeri hiçbir zaman boşa çıkarmadığını dile getiren Tayfur Bingöl, bundan sonra da çıkarmayacağını kaydetti.
Alanyaspor ile 3 yıllık yeni sözleşme imzaladığını hatırlatan Tayfur Bingöl, şunları aktardı:
"Gayet mutluyum. Önümüzde güzel üç sene var. Ondan sonra da tek bir hayalim var. Bu hayalim de Alanyaspor futbolcusu olarak buradan Beşiktaş'a transfer olabilmek. Bu olursa benim hayalim gerçekleşmiş olacak. Olmazsa da Alanyaspor'da futbolu bırakmayı istiyorum. Temennim bu yönde, inşallah nasip olur."
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