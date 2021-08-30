Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor'da flaş bir ayrılık yaşandı. NTV Spor'un haberine göre; teknik direktör Çağdaş Atan'la yollar ayrıldı.

Alanyaspor sezonu Başakşehir galibiyeti ile açsa da sonrasında evinde Altay'a 4-1, Hatayspor'a ise deplasmanda 5-0 kaybetmişti.