Turuncu-yeşilli kulüpten yapılan açıklamaya göre, idman, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde akşam saatlerinde gerçekleştirdi.

Isınma hareketleriyle başlayan antrenmanı futbolcular, çift kale maçla tamamladı.