Beşiktaş, ligin son 3 haftasında Medipol Başakşehir'i 3-2, Fenerbahçe'yi 4-3 ve Kasımpaşa'yı 3-0 yendi. Ligde 6 galibiyet, bir beraberlik ve 3 yenilgiyle 19 puan elde eden siyah-beyazlı ekip, 4. sırada yer alıyor. Süper Lig'de 7 galibiyet, ikişer beraberlik ve yenilgiyle 23 puan toplayan Aytemiz Alanyaspor ise zirvede bulunuyor.