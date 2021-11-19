Süper Toto Süper Lig'de devre arasına sayılı haftalar kala oynanacak maçlar futbolseverlerin gündeminde. Süper Lig'de 5. sırada yer alan Alanyaspor bu hafta kendisiyle aynı puana sahip olan Beşiktaş'ı konuk edecek.

ALANYASPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT NE ZAMAN?

Heyecan dolu Alanyaspor - Beşiktaş maçı yarın yani 20 Kasım Cumartesi günü gerçekleşecek. Bahçeşehir Okulları Stadı'nda oynanacak karşılaşma 19.00'da başlayacak.

ALANYASPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Alper Ulusoy yöneteceği karşılaşma beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak.

Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan Michy Batshuayi yarınki karşılaşmada görev alamayacak.

Atakaş Hatayspor maçında sakatlanan Batshuayi, Sporting Lizbon ve Trabzonspor maçlarında da görev yapamamıştı.

Siyah-beyazlı takımın stoperlerinden Welinton da yarınki maça sarı kart ceza sınırında çıkacak. Ligde Çaykur Rizespor ve Adana Demirspor karşılaşmalarında sarı kart gören Beşiktaşlı futbolcu, Trabzonspor maçlarında gördüğü kartla sınıra geldi.

Welinton, Alanyaspor maçında da sarı kart görmesi halinde GZT Giresunspor mücadelesinde forma giyemeyecek.