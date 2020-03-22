Aytemiz Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu, A Spor'a katıldığı canlı yayında açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu, koronavirüsle ilgili konuştu ve "Evde kalmakta fayda var. İnşallah en kısa sürede atlatacağız" dedi. Çavuşoğlu, gündemdeki play-off sistemiyle ilgili olarak ise "Biz play-off'u istemiyoruz" sözlerini kullandı.

Koronavirüs salgınına değinen Hasan Çavuşoğlu, "Devletimiz gerekeni yapıyor. Futbolcularımız evlerinde. Hepsinin durumuyla ilgili bilgimiz var. Evde kalmakta fayda var. Ben de evde kalıyorum, arada bahçeye çıkıyorum. Millet olarak evde kalmalıyız. İnşallah en kısa zamanda koronanın da üstesinden geleceğiz" dedi.

Futbolcularla konuştuklarını söyleyen idareci, "Futbolcularımıza Türkiye'den ayrılmamalarının gerektiğini anlattık. Herhangi bir serzeniş ya da tepki olmadı. Hocamız da futbolcularla konuşacak ve idman kararı alacak. Birlik, beraberlik içerisinde hareket ediyoruz." ifadelerine yer verdi.

Play-off iddiaları sorulurken, "Play-off sistemine sıcak bakmıyorum. Sadece ihtimaller arasında konuşuldu ama böyle bir şey yok. Play-Off'a olumlu yaklaşmıyorum" açıklamasını yaptı.