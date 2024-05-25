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        Haberler Spor Futbol Alanyaspor, Antalyaspor taraftarının stada verdiği zarar için TFF' ye başvuruda bulundu - Futbol Haberleri

        Alanyaspor, Antalyaspor taraftarının stada verdiği zarar için TFF' ye başvuruda bulundu

        Trendyol Süper Lig'de dün oynanan Alanyaspor-Antalyaspor maçının ardından Antalyaspor taraftarlarının bulunduğu tribündeki hasar sebebiyle Alanyaspor tarafından Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) tutanak tanzim edildi. Zararın yaklaşık 1,5 milyon lira olduğu bildirildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 25.05.2024 - 13:55 Güncelleme: 25.05.2024 - 13:55
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        Alanyaspor'dan TFF'ye 'zarar' başvurusu!
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        Süper Lig’in 38. haftasında oynanan ve 1-1 berabere sona eren Alanyaspor-Antalyaspor karşılaşmanın bitiş düdüğü sonrası Oba Stadyumu'nda oluşan hasarla ilgili Alanyaspor'dan açıklama geldi.

        Stadyumdaki hasarın görüntü ve fotoğraflarının da paylaşıldığı açıklamada Antalyasporlu taraftarların, kendilerine ayrılan tribünlerdeki koltuklara, turnike girişine, tuvaletlerdeki fayanslara, asma tavanlara, aynalara, musluklara, pisuvarlara ve lavabolara zarar verdiği, yapılan inceleme sonucu yaklaşık 1,5 milyon TL’lik hasar tespit edildiği belirtilerek Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) tutanak tanzim edildiği bildirildi.

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