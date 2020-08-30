Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor, Beşiktaş'ın genç oyuncusu Ahmet Gülay'ı kiralık olarak renklerine bağladığını açıkladı.

Aytemiz Alanyaspor, Brezilyalı stoper Welinton De Souza'ya karşılık Beşiktaş'tan bonservisiyle kadrosuna kattığı Fatih Aksoy'dan sonra şimdi de 17 yaşındaki sol bek Ahmet Gülay'ı kiraladığını duyurdu.

Turuncu-yeşilli kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Ahmet Gülay ile geçici transfer sözleşmesi imzalamıştır" ifadesine yer verildi.