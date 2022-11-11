Süper Lig'in 14. haftasında Alanyaspor ile Adana Demirspor karşı karşıya geldi. Mücadele başladığı gibi 0-0 beraberlikle sona erdi.
Konuk ekip Adana Demirspor'da Belhanda 44. dakikada gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.
Alanya bu sonuçla puanını 14'e yüskeltip maç fazlasıyla 9. sıraya tırmanırken, üst üste 3. beraberliğini alan Adana Demirspor ise puanını 24 yapıp 3. sırada yer aldı.
MAÇTAN DAKİKALAR
23. dakikada Adana Demirspor'un sağ kanattan geliştirdiği atakta ceza sahası içinde topla buluşan Akintola'nın şutunda, top az farkla auta çıktı.
34. dakikada Alanyaspor'un sol kanattan geliştirdiği atakta Oğuz Aydın'ın ortasında Ahmed Hassan'n kafa vuruşunda, top kaleci Ertaç Özbir de kaldı.
59. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Oğuz Aydın'ın sol çaprazdan şutunu kaleci Ertaç Özbir kurtardı.
62. dakikada sağ kanattan ceza sahası sokulan Candeias’ın arka direğe ortasında Yusuf Özdemir’in kafa vuruşu üstten auta gitti.
68. dakikada ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Hassan'ın şutu az farkla dışarı çıktı.
78. dakikada sağ kanattan Candeias’ın penaltı noktasına yaptığı ortaya kayarak vuruş yapan Hassan’ın şutu az farkla auta gitti.
80. dakikada Alanyaspor savunmasının yaptığı pas hatasında araya girerek topu çalan Ndiaye hızla ceza sahasına girerek sert vurdu ancak Runarsson zamanında uzanarak kornere çeldi.
Stat: Kırbıyık Holding
Hakemler: Çağdaş Altay xx, Samet Çiçek xx, Ömer Tevfik Özkoç xx
Alanyaspor: Runarsson xx, Pereira xx (Candeias dk. 61 xx), Fatih Aksoy xx, Balkovec xx, Yusuf Özdemir xx, Fer xx (Lusamba dk. 61 xx), Doumbia xx, Umut Güneş xx (Efkan Bekiroğlu dk. 82 ?), Efecan Karaca xx, Oğuz Aydın xx (Cavaleiro dk. 75 xx), Hassan xx
Adana Demirspor: Ertaç Özbir xx, Rodrigues xx, Rakitskyi x (Semih Güler dk. 36 xx), Samet Akaydın xx, Svensson xx, Ndiaye xx, Stambouli xx, Emre Akbaba xx (Erhun Öztümer dk. 63 xx), Belhanda xx, Akintola xxx (Abdurrahim Dursun dk. 46 xx, Berk Yıldız dk. 86 ?), Gulbrandsen xx (Assombalonga dk. 63 xx)
Kırmızı kart: Belhanda (dk. 44) (Adana Demirspor)
Sarı kartlar: Rodrigues (Adana Demirspor), Fer, Umut Güneş, Efecan Karaca, Fatih Aksoy (Alanyaspor)
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