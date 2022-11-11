Alanya bu sonuçla puanını 14'e yüskeltip maç fazlasıyla 9. sıraya tırmanırken, üst üste 3. beraberliğini alan Adana Demirspor ise puanını 24 yapıp 3. sırada yer aldı.

Süper Lig'in 14. haftasında Alanyaspor ile Adana Demirspor karşı karşıya geldi. Mücadele başladığı gibi 0-0 beraberlikle sona erdi.

80. dakikada Alanyaspor savunmasının yaptığı pas hatasında araya girerek topu çalan Ndiaye hızla ceza sahasına girerek sert vurdu ancak Runarsson zamanında uzanarak kornere çeldi.