Alanyaspor, Meksika Liga MX takımlarından Monterrey’de forma giyen 24 yaşındaki Paraguaylı santrfor Adam Bareiro’yu 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı. Alanyaspor Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde düzenlenen törende Bareiro, resmi sözleşmeye imza attı.
ÇAVUŞOĞLU: 1 YIL KİRALADIK
Törende konuşan Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, transferlerin devam ettiğini aktardı. Başkan Çavuşoğlu, “Bugün de forvet hattına Bareiro ile takviye yaptık. Tekrar hoş geldi, kendisi 24 yaşında, Paraguay Milli Takımı'nın da oyuncusu. İnşallah 1 yıl kiralık olarak oynayacak. Kendisinin takımımıza katkı sağlayacağını ve bizde çok iyi işler yapacağına inandığımız için transfer ettik. Hem camiamıza hem Bareiro’ya hayırlı uğurlu olsun. Allah kazasız belasız bir sezon geçirmeyi nasip etsin” dedi.
“TRANSFERLERİMİZ ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE OLACAK"
Birinci etap kampıyla ilgili de değerlendirmelerde de bulunan Çavuşoğlu, kamp döneminin eksikler olmasına rağmen gayet iyi geçtiğini belirterek, “Bir tane hazırlık maçı yapma şansı bulduk. Orada fazla hazırlık maçı yapamadık. Ama inşallah 2. etap kampında 3 tane hazırlık maçı yapıp lige hazır hale geleceğiz. Ben de gittim, gayet güzel ve motivasyonlu bir şekilde, güzel bir aile, işbirliği şeklinde antrenmanların iyi geçtiğini gördüm. Bundan da mutluluk duydum. Yeni bir teknik ekiple, yeni katılan oyuncularımızla beraber güzel bir çalışma oldu. Eksik kalan oyuncularımızı da inşallah önümüzdeki son kampa dahil edeceğiz. Bugün Bareiro’yu dahil ettik. Onun dışında yine transferlerimiz önümüzdeki günlerde olacak. Onlar da inşallah kampa katılacaklar” diye konuştu.
BAREIRO: GAYRETİMLE FAYDALI OLACAĞIMA İNANIYORUM
Adam Bareiro ise duygularını, “Her şeyden önce başkanıma bana olan güvenlerinden ve beni buraya layık gördüklerinden dolayı teşekkür etmek istiyorum. Araştırmalarımda kulübün ne kadar güzel ve ne kadar düzenli bir kulüp olduğunu öğrendim. Beni buraya çağırdıklarından dolayı çok gurur duyuyorum. İnşallah ben de takımıma oyunumla, gayretimle faydalı olacağıma inanıyorum, tekrar başkanıma teşekkür ediyorum” sözleriyle aktardı.
“BUNLARI YAPACAĞIMA GÜVENİYORUM”
Taraftarlara da mesaj gönderen Bareiro, “Burada tüm gayretimi göstereceğim. Maçta tüm çabamı sarf edeceğim. Bu kulübü daha iyi yerlere getirebilmek için elinden gelen her şeyi gösteren bir oyuncu izleyecekler. Bunları yapacağıma güveniyorum” ifadelerini kullandı.
Adam Bareiro, geçen sezon Monterrey formasıyla 30 maçta 6 gol, 2 asist yaptı.
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