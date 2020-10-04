Alanyaspor, Süper Lig'in 4. haftasında Atakaş Hatayspor'u 6-0 mağlup etti. Ligdeki ilk 3 haftasında gol yemeyen Hatayspor bu mücadelede ise kalesinde 6 gol birden gördü. Alanyaspor puanını 10'a yükseltirken Hatayspor 7 puanda kaldı.

Aytemiz Alanyaspor, 18. dakikada Anastasios Bakasetas ile gol perdesini açtı. 24'te Davidson farkı ikiye çıkardı. 35'te Adam Bareiro, takımının üçüncü golünü attı. 45+1. dakikada François Moubandje, ilk yarının skorunu belirledi.

Alanyaspor'da Davidson 67 ve 77'de iki gol daha atarak hat-trick yaptı ve maçın skorunu belirledi.

Alanyaspor, bu galibiyetle birlikte puanını 10'a çıkardı ve liderlik koltuğuna yükseldi. İlk 3 haftada gol yemeyen ve 7 puan toplayan Hatayspor, hem ilk gollerini yedi hem de ilk mağlubiyetini aldı.

Milli maç arasından sonra Aytemiz Alanyaspor, Galatasaray'a konuk olacak. Hatayspor ise sahasında BB Erzurumspor'u ağırlayacak.