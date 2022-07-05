Alanyaspor 2 yeni transfer açıkladı

Süper Lig’de yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Alanyaspor, transfer çalışmalarını da bir yandan devam ettiriyor. Geçen sezon Fatih Karagümrük’te forma giyen ve bu sezon sözleşmesi sona eren 27 yaşındaki sol bek Jure Balkovec 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. Ayrıca Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Menemenspor’da forma giyen 20 yaşındaki orta saha Cem Çelik de turuncu-yeşilli ekiple 5 yıllık sözleşme imzaladı.
Transfer çalışmalarının devam ettiğini belirten Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, “Bilindiği gibi sol bek eksikliğimiz de vardı. Geçen sezon orada kiralık oyuncu vardı. Bu sezon da inşallah Karagümrük’ten Balkovec ile 2+1 yıllık anlaştık. Kendisi zaten başarılı bir oyuncu. Kendisini tanıtmaya gerek yok. Herkesin bildiği bir oyuncu. Alanyaspor’u tercih ettiği için de kendisine teşekkür ediyoruz. İnşallah Karagümrük’teki başarısını Alanyaspor’da da daha artarak devam ettireceğine inandığımız bir futbolcu. Hem camiamıza hem de oyuncumuza hayırlı olsun aramıza hoş geldin” dedi.
Takım için elinden geleni yapacağını belirten Jure Balkovec, “Benim için yeni bir mücadele, kariyerimde yeni bir etap. Seviye olarak iyi seviyede olduğumu düşünüyorum şu anda. Bu takım için elimden geleni yapacağım. Ayrıca teknik ekiple yeniden buluştuğum içinde mutluyum” diye konuştu.
Cem Çelik ile 5 yıllık sözleşme imzalandığını belirten Başkan Çavuşoğlu, “Menemenspor'dan Cem Çelik kardeşimizi 5 yıllık sözleşme ile Alanyaspor’lu yapıyoruz. Cem de tabii bizim izlediğimiz, takip ettiğimiz kadarıyla gayet yetenekli. Alanyaspor'da yine Furkan Bayır gibi çıkış yapacağına inandığımız bir futbolcu. İnşallah Alanyasporumuz için hayırlı olur” ifadelerini kullandı.
Alanyaspor’a kendini ispatlayarak Türk futboluna katkıda bulunmak istediğini dile getiren Cem Çelik, “Buraya gelirken hayallerime hedeflerimi de yanımda getirdim. 20 yaşındayım, yolum çok uzun bu yolda Alanyaspor camiasının bir ferdi olmanın verdiği mutluluğu ve gururu yaşıyorum. Bu uzun yolda inşallah kendimi de ilk önce Alanyaspor camiasına kanıtlayarak Türk futboluna katkıda bulunmak istiyorum. Hocamızın oyun stilini beğendiğim için Alanyaspor’un geçen sezon çoğu maçını izlemiştim. Umarım Alanyaspor'un büyük başarılarında benim de katkım olur. Sizin de vesilenizle bana olan inancınızdan ve güveninizden dolayı size de çok teşekkür ederim. İnşallah iki tarafa da hayırlı olur” dedi.
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