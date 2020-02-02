02 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Süper Lig'in 20. haftasında Aytemiz Alanyaspor, BtcTurk Yeni Malatyaspor'u 2-1 mağlup etti.
Aytemiz Alanyaspor'un golleri 45+2'de Bakasetas ve 48. dakikada Cisse'den geldi. BtcTurk Yeni Malatyaspor'un maçtaki tek golünü 90+4'te Chebake kaydetti.
Maçın 59. dakikasında Aytemiz Alanyaspor'da N'Sakala kırmızı kart gördü.
Bu sonuçla ligde üst üste 5. maçını kazana Aytemiz Alanyaspor puanını 38'e çıkardı. 1 maç eksiği bulunan BtcTurk Yeni Malatyaspor ise 24 puanda kaldı.
İLK YARININ DAKİKALARI
14. dakikada sol kanatta Gökhan Töre, kazanılan serbest vuruşta topu ceza sahasına ortaladı. Kaleci Marafona'nın çift yumrukla uzaklaştırmak istediği top sekerek Bifouma'nın önüne düştü. Bu futbolcunun sert şutu Onur Bulut'a çarparak tehlike bölgesinden uzaklaştı.
16. dakikada orta alanda topla buluşan Salih Uçan, ceza sahası içine doğru koşu yapan Cisse'ye topu çıkardı. Topu kontrol eden Cisse'nin sert şutunda kaleci Farnolle meşin yuvarlağı kornere çeldi.
22. dakikada rakip ceza sahasının sağında ropla buluşan Salih Uçan'ın içeriye doğru gönderdiği topa Campos bekletmeden vururken, meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.
42. dakikada sağ kanttan Gökhan Töre'nin kullandığı serbest vuruşta Chebake'nin kafa şutunda kaleci Morafona gole izin vermedi.
45+1. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Sağ kanattan gelişen Alanyaspor atağında Cisse, topu ceza sahasına doğru ortaladı. Yeni Malatyaspor savunmasında Mina'yı aşan topu Bakasetas kafayla filelere gönderdi: 1-0.
Karşılaşmanın ilk yarısını Aytemiz Alanyaspor 1-0 önde bitirdi.
İKİNCİ YARININ DAKİKALARI
46. dakikada sağ kanttan gelişen Alanyaspor atağında Onur Bulut'un içeriye doğru göndermek istediği top, Yeni Malatyasporlu futbolcu Hadebe'nin eline çarparken, hakem Mete Kalkavan penaltı noktasını gösterdi.
48. dakikada Aytemiz Alanyaspor'dan Cisse, kullandığı penaltı atışını gole çevirdi: 2-0.
60. dakikada hızlı gelişen Yeni Malatyaspor atağında sol kanattan Alanyaspor ceza sahasına girmek isteyen Bifouma, Nsakala'nın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Mete Kalkavan, Nsakala'ya bariz gol şansını engellediği gerekçesiyle direkt kırmızı kart gösterdi.
69. dakikada soldan çizgiyen inen Alanyasporlu Cisse, topu rakip ceza sahasına ortaladı. Campos'un kafayla vuruşu sonrası meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.
85. dakikada Yeni Malatyaspor'dan Gökhan Töre rakip ceza sahası dışında Bifouma'ya topu çıkardı. Bu futbolcunun gelişine sert vuruşunda meşin yuvarlak farklı şekilde auta gitti.
90+3. dakikada hızlı gelişen Yeni Malatyaspor atağında Bifouma, topu sol kanattan bindiren Gökhen Töre'ye çıkardı. Bu futbolcunun kale önüne çevirdiği topu Chebake filelerle buluşturdu: 2-1.
Karşılaşmayı Aytemiz Alanyaspor 2-1 kazandı.
Stat: Bahçeşehir Okulları
Hakemler: Mete Kalkavan, Ceyhun Sesigüzel, Esat Sancaktar
AytemizAlanyaspor: Marafona, Nsakala, Caulker, Welinton (Dk. 57 Tzavellas),Onur Bulut, Salih Uçan (Dk. 71 Ceyhun Gülselam),Siopis, Bakasetas, Junior Fernandes, Campos (Dk. 84 Efecan Karaca),Cisse
BtcTurk Yeni Malatyaspor: Farnolle, Chebake, Mina, Hadebe (Dk. 71 Mustafa Akbaş),Sakıb Aytaç, Donald (Dk. 65 Walter),Gökhan Töre, Murat Yıldırım, Chaaleli, Bifouma, Umut Bulut (Dk. 57 Kjartansson)
Goller: Dk. 45+1 Bakasetas, Dk. 48 Cisse (penaltıdan) (Aytemiz Alanyaspor),Dk. 90+3 Chebake (BtcTurk Yeni Malatyaspor)
Kırmızıkart: Dk. 59 Nsakala (Aytemiz Alanyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 41 Welinton, Dk. 90+4 Junior Fernandes (Aytemiz Alanyaspor),Dk. 50 Hadebe, Dk. 66 Murat Yıldırım, Dk. 78 Mina (BtcTurk Yeni Malatyaspor)
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