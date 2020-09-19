Alanyaspor, Süper Lig'in 2. haftasında Kayserispor'u Adam Barreiro'nun golleriyle 2-0 mağlup etti. İkinci maçından da galibiyetle ayrılan Alanyaspor puanını 6'ya yükseltti.
11. dakikada Hasan Hüseyin'in ceza sahasının sağ çaprazından çektiği şut üstten az farkla dışarı çıktı.
20. dakikada sol kanattan yapılan ortaya kale önünde kafayı vuran Bareiro'nun şutunu kaleci Lung ayaklarıyla kurtardı.
30. dakikada Hasan Hüseyin'in kullandığı serbest vuruşa arka direkte kafayı vuran Lopes'in şutu ağlarla buluştu. VAR incelemesinin ardından Lopes'in ofsaytta olduğu belirlendi ve gol geçersiz sayıldı.
45+5. dakikada Salih'in ceza yayı üzerinden vuruşunu kaleci Lung çeldi, ardından seken topu tamamlayan Bareiro topu ağlarla buluşturdu.
İlk yarı Alanyaspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
53. dakikada Bareiro'nun ceza sahasının sol çaprazından çektiği şutunu kaleci Lung kurtardı.
58. dakikada Salih'in ara pasıyla savunma arkasına sızan Bareiro'nun vuruşu kaleci Lung'da kaldı.
67. dakikada sol kanattan yapılan ortada bomboş bir şekilde kale önünde topla buluşan İlhan Parlak'ın kafa vuruşu yandan auta gitti.
68. dakikada yine sol kanattan yapılan ortaya ceza sahasında gelişine bir vuruş yapan Kanga'nın şutunu kaleci Marafona kurtardı.
77. dakikada Efecan'ın şutundan seken topu çok iyi takip eden Bareiro kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetti.
Karşılaşma Alanyaspor'un 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi. Akdeniz ekibi ligdeki ikinci maçını da kazanarak sezona iyi bir başlangıç yapmış oldu.
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