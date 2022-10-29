Corendon Alanyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Gaziantep FK'yı konuk etti.

Akdeniz ekibi, 21. dakikada Leroy Fer ve 53. dakikada Jure Balkovec'in golleriyle karşılaşmayı 2-0 kazandı.

Bu sonuçla Alanyaspor puanını 16'ya çıkardı. Gaziantep FK ise 15 puanda kaldı.

Stat: Kırbıyık Holding

Hakemler: Arda Kardeşler, Yusuf Bozdoğan, Ali Tuna

Corendon Alanyaspor: Runarsson, Pereira, Furkan Bayır, Fatih Aksoy, Balkovec, Leroy Fer (Dk. 89 Targhalline), Umut Güneş, Zinedine (Dk. 89 Rassoul), Doumbia (Dk. 70 Lusamba), Efecan Karaca (Dk. 81 Cavaleiro), Ahmed Hassan (Dk. 81 Diedhiou)

Gaziantep FK: Günay Güvenç, Toşca, Arda Kızıldağ (Dk. 61 Hanousek), Djilobodji, Furkan Soyalp (Dk. 70 Onurhan Babuşcu), Maxim, Ömürcan Artan, Jevtovic, Sagal (Dk. 84 Veliu), Markovic (Dk. 70 Pekhart), Figueiredo

Goller: Dk. 21 Leroy Fer, Dk. 53 Balkovec (Corendon Alanyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 22 Doumbia, Dk. 43 Leroy Fer (Corendon Alanyaspor), Dk. 73 Toşca (Gaziantep FK)