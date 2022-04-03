Süper Lig'in 31. haftasında Alanyaspor, Çaykur Rizespor'u konuk etti.

Ev sahibi, 9'da Emre Akbaba'nın golüyle öne geçerken ilk yarı böyle noktalandı.

60'ta Efecan Karaca, penaltıdan farkı ikiye çıkarırken 66'da Papiss Cisse skoru belirledi.

Alanyaspor üst üste ikinci galibiyetini alıp puanını 52 yaptı.

Deplasmandaki 15. maçında da kazanamayan Çaykur Rİzespor ise 16. Giresun'un 10 puan gerisinde 26 puanda kaldı.

Stat: Bahçeşehir Okulları

Hakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, İbrahim Çağlar Uyarcan

Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Fatih Aksoy, Furkan Bayır, Borja, Novais, Emre Akbaba (Dk. 72 Fer), Efkan Bekiroğlu (Dk. 46 Umut Güneş), Efecan Karaca (Dk. 77 Milunovic), Tayfur Bingöl (Dk. 72 Oğuz Aydın), Candeias (Dk. 90 Ahmet Gülay)

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Gökhan Gönül (Dk. 46 Bolasie), Ponck, Holmen, Cemali Sertel, Phiri, Fernandes, Sabo (Dk 76 Fabricio), Boyd (Dk. 63 Boldrin), Alper Potuk (Dk. 46 Yusuf Sarı), Pohjanpalo (Dk. 46 Cisse)

Goller: Dk. 9 Emre Akbaba, Dk. 60 Efecan Karaca (Penaltıdan) (Aytemiz Alanyaspor), Dk. 66 Cisse (Çaykur Rizespor)

Sarı kart: Dk. 75 Phiri (Çaykur Rizespor)