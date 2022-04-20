Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında konuk olduğu Alanyaspor'u 2-1 mağlup etti. Kırmızı-beyazlılar galibiyete Yatabare ve Kerem Atakan'ın golleriyle uzanırken Yatabare mücadelede kırmızı kart gördü. Alanyaspor'un tek golü ise Emre Akbaba'dan geldi.

6. dakikada Emre Akbaba, Alanyaspor'u 1-0 öne geçirdi. Golün pasını ise Umut Güneş verdi.

Sivasspor 32. dakikada skora dengeyi getirdi. Fajr'ın pasında Mustapha Yatabare skoru 1-1'e getirdi.

59. dakikada üst üste iki sarı kart gören Yatabare, Sivasspor'u 10 kişi bıraktı.

Kırmızı-beyazlılar uzatma dakikalarında öne geçti: 90+2'de Kerem Atakan Kesgin, Sivasspor'a maçı kazandıran golü kaydetti.

MAÇIN DAKİKALARI

6. dakikada Alanyaspor öne geçti. Kaleci Ali Şaşal Vural, degaj sırasında ayağı kayınca elindeki topu kaybetti. Kaleci, çizgi üzerinde topu tekrar eline alınca hakem Ali Şansalan çift vuruş kararı verdi. Topun başına geçen Umut Güneş'in kısa pası sonrası Emre Akbaba'nın sert şutunda, top ağlarla buluştu: 1-0.

12. dakikada Alanyaspor'un sol kanattan Novais ile kullandığı köşe atışında kafalardan seken top ceza sahası dışında Tayfur Bingöl'ün önüne düştü. Bu futbolcunun uzaktan sert şutunda kaleci Ali Şaşal Vural uzanarak meşin yuvarlağı kontrol etti.

32. dakikada Sivasspor beraberlik golünü buldu. Sağ kanattan Fajr'ın korner atışında kafa topuna iyi yükselen Yatabere, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-1.

33. dakikada sol kanattan gelişen Alanyaspor atağında Borja, son çizgiye inerek ceza sahasına yerden topu çıkardı. Alanyasporlu oyunculardan önce uzaklaştırmak isteyen Appindangoye'nin ters vuruşunda kaleci güçlükle meşin yuvarlağı kontrol etti.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 berabere tamamlandı.

56. dakikada orta alanda Furkan Bayır'ın gönderdiği uzun pasta ceza sahasına giren Emre Akbaba'nın çaprazdan sert şutunu kaleci Ali Şaşal Vural çıkardı. Dönen topu Sivassporlu oyuncular tehlikeli alandan uzaklaştırdı.

57. dakikada Alanyaspor'un kullandığı taç atışıyla ceza sahasına sağ çaprazdan giren Efecan Karaca, pasını Eduardo'ya çıkardı. Bu futbolcunun vuruşunda kaleci uzanarak topu kornere çeldi.

89. dakikada sağ kanattan Juanfran'ın ceza sahasına ortaladığı topu defans uzaklaştırmak istedi. Havalanan topa rakip oyuncudan önce Fatih Aksoy'un kafa vuruşunda, meşin yuvarlak üst direğe çarparak dışarı çıktı.

90+2. dakikada Sivasspor öne geçti. Sol kanattan gelişen atakta Gradel, topu Fajr'a aktardı. Bu futbolcunun kaleyi sağ çaprazdan gören noktaya çıkardığı pasta Kerem Atakan Keskin, ceza sahası dışından sert şutuyla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-2.

Karşılaşmayı konuk ekip 2-1 kazandı.

Stat: Bahçeşehir Okulları

Hakemler: Ali Şansalan, Mustafa Emre Eyisoy, Hakan Yemişken

Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Furkan Bayır (Dk. 68 Awaziem), Fatih Aksoy, Borja, Novais, Efecan Karaca (Dk. 84 Erencan Yardımcı), Umut Güneş (Dk. 77 Efkan Bekiroğlu), Emre Akbaba, Tayfur Bingöl (Dk. 68 Candeias), Eduardo (Dk. 77 Oğuz Aydın)

Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Ahmet Oğuz, Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Hakan Arslan, Ulvestad (Dk. 86 Cofie), Fajr, Gradel (Dk. 90 Konate), Erdoğan Yeşilyurt (Dk. 79 Kerem Atakan Kesgin), Yatabare

Goller: Dk. 6 Emre Akbaba (Aytemiz Alanyaspor), Dk. 32 Yatabare, Dk. 90+2 Kerem Atakan Kesgin (Demir Grup Sivasspor)

Kırmızı kart: Dk. 59 Yatabere (Demir Grup Sivasspor)

Sarı kartlar: Dk. 24 Furkan Bayır (Aytemiz Alanyaspor), Dk. 54 Ulvestad, Dk. 58 Gradel, Dk. 88 Kerem Atakan Kesgin (Demir Grup Sivasspor)