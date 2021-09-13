Süper Lig'in dördüncü haftasında Alanyaspor, Giresunspor'u Awaziem'in golüyle 1-0 mağlup etti.

Giresunspor, Süper Lig tarihinde bir sezonda çıktığı ilk dört maçı da gol atamadan kaybeden üçüncü takım oldu.