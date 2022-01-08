Süper Lig'in 20. haftasında Alanyaspor, Başakşehir'i konuk etti.

Ev sahibi 14'te Babacar'ın golüyle öne geçerken Başakşehir 45'te Caiçara ile eşitliği yakaladı.

Konuk ekipte 41'de Ömer Ali Şahiner, ev sahibinde ise 55'te Umut Güneş kırmızı kart gördü.

Mücadelede başka gol olmazken puanlar paylaşıldı.