Alanyalı turizmciler iç pazardan umutlu - ANTALYA

Antalya'da turistik tesisler, "yeni normal" ve "kontrollü sosyal hayat" olarak adlandırılan yeni dönemde, güvenli ve sağlıklı turizm taahhüdüyle misafirlerini ağırlamaya başladı.Kültür ve Turizm Bakanlığının konaklama tesisleri ile tesisler bünyesinde yer alan yeme ve içme üniteleri için başlattığı "sağlıklı turizm belgesi" almaya hak kazanan tesislere, her geçen gün bir yenisi ekleniyor.Antalya genelinde şu ana kadar 17 turistik tesis Sağlıklı Turizm Belgelendirme Programı kapsamında sertifika almaya hak kazanırken kriterlere uygun tesislerin sayısının artması da iç pazardaki hareketliliği artırıyor.- Alanya "yeni normal" için hazırAntalya'nın Alanya ilçesi, turistlerin gözde mekanlarının başında geliyor.Antik çağlardan korsanlara, derebeyliklerden Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı medeniyetlerine ev sahipliği yapan, tarihi ve doğal güzellikleriyle her yıl milyonlarca turisti çeken Alanya, "yeni normal" dönemde de turizmin amiral gemisi olmak için gerekli hazırlıkları yaptı.Salgın sürecinde Kovid-19 tedbirlerini alan ve hijyen şartlarını yerine getiren turizmciler, hareketlenen iç pazardan umutlu.Alanya Turistik İşletmeciler Derneği Başkanı Burhan Sili, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçedeki turistik tesislerin kapılarının tatilcilere açıldığını söyledi."Kontrollü sosyal hayat" adlandırılan dönemde turizmcilerin de Türkiye'nin normalleşme sürecine katkı vermek istediğini vurgulayan Sili, Alanya'nın 600 civarında otel ve 200 bini bulan yatak kapasitesi ile ülke turizmine katkı sağladığını kaydetti.Salgın sürecinin olumsuzluklarını silmek için gerekli tedbirleri aldıklarını ifade eden Sili, "Normalleşme, bizlerin çok arzuladığı bir durum. Bu anlamda gelecek dönemde olumsuzluklar yaşanmaması anlamında hazırlıklar yapıyoruz. Bu konuda hem personelimizin Kovid-19 eğitimlerini tamamlıyoruz hem de gerekli hijyen tedbirlerini otellerimizde uyguluyoruz." ifadelerini kullandı.- "İç pazarın önemi anlaşıldı"Kısıtlamaların esnetilmesi sonrası iç pazarın hareketlendiğine dikkati çeken Sili, yerli turistin yüzde 20'nin altında kaldığı her sezonun başarısız geçtiğini vurguladı.Alanyalı turizmcilerin iç pazarın hareketlenmesi ve bu pazardan hak ettiği payı almak için ciddi çaba sarf ettiğini belirten Sili, şu değerlendirmeyi yaptı:"Bu süreç bize iç pazarın önemini bir kez daha gösterdi. Temmuz ayında iç pazarda bir yoğunlaşma olacağını düşünüyorum. Bundan sonra Türkiye'de olduğu gibi kaynak pazarlarda da olumlu gelişmeleri bekliyoruz. Alanya'nın iki önemli kaynak pazarı Rusya ve Almanya'dır. Bu ülkelerdeki gelişmeleri de takip ediyoruz. Almanya 31 Ağustos'a kadar tavsiye kararı aldı. Almanya'dan bize gelmek isteyen misafirlerimiz ve çifte vatandaşlarımız gelmeye başladılar. Türkiye'ye taleplerin önümüzdeki günlerde artacağını düşünüyorum. Alanya bölgesi olarak misafirleri mutlu etmek ve tatillerinin sorunsuz geçmesini sağlamak için elimizden gelen önlemleri alıyoruz. Buna hep birlikte hazır olacağız."- Alanya kalesine teleferikle ulaşımDamlataş Plajı'ndan kentin simge turistik destinasyonu Alanya Kalesi'ne uzanan teleferik hattı da Kovid-19 tedbirleri alınarak çalıştırıldı.Geçen yıl yaklaşık 1 milyon yerli ve yabancı turisti, yarımadaya hakim tarihi mekana taşıyan teleferik hattı, antik dönem, Selçuklu ve Osmanlı medeniyeti kalıntıları arasında dağların ve sahil şeridinin muhteşem manzarasını görme imkanı sunmuştu.Kısıtlamaların esnetilmesi, teleferik hattının da 1 Haziran'dan itibaren devreye alınmasını sağladı. Çelik halatlar üzerinde yol alan kabinler de kent turizmine önemli katkıya sahip.Alanya Teleferik Destek İşletme Sorumlusu Altan Çağlar da hattın yeniden devreye alınmasıyla normalleşme sürecine katkı sağlamak istediklerini ifade etti.Yaklaşık 3 yıldır faaliyette olan hattın, salgın nedeniyle çalıştırılmadığını belirten Çağlar, hizmeti Kovid-19 tedbirleri alarak başlatmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.Çağlar, şunları kaydetti:"Geçtiğimiz yıl 1 milyon yolcuyu Alanya Kalesi'ne taşıdık. Üç ay kapalı kalan teleferiği iç pazarın hareketlenmesiyle yeniden hizmete açtık. Şu an 8 kişilik kabinleri yarı yarıya düşürdük. Bilet alan her yolcumuzun ateşi ölçülüyor. Kabin boşaldıktan sonra da dezenfekte diliyor. Bu süreçte ilçe sakinlerimizin ve şehre gelen tatilcilerin teleferiği rahat kullanması için bir bilet alana bir bedava uygulamasını da başlattık. 6 yaşa kadar ücretsiz olan bilet uygulamasını da 0-12 yaş grubuna çektik. Yurt dışı trafiğin açılmasıyla ülke turizmine katkı sağladığımız eski günlere dönmeyi hedefliyoruz."
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!