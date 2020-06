Alanyalı turizmciler iç pazardan umutlu - ANTALYA

AA

Antalya'da turistik tesisler, "yeni normal" ve "kontrollü sosyal hayat" olarak adlandırılan yeni dönemde, güvenli ve sağlıklı turizm taahhüdüyle misafirlerini ağırlamaya başladı.Kültür ve Turizm Bakanlığının konaklama tesisleri ile tesisler bünyesinde yer alan yeme ve içme üniteleri için başlattığı "sağlıklı turizm belgesi" almaya hak kazanan tesislere, her geçen gün bir yenisi ekleniyor.Antalya genelinde şu ana kadar 17 turistik tesis Sağlıklı Turizm Belgelendirme Programı kapsamında sertifika almaya hak kazanırken kriterlere uygun tesislerin sayısının artması da iç pazardaki hareketliliği artırıyor.- Alanya "yeni normal" için hazırAntalya'nın Alanya ilçesi, turistlerin gözde mekanlarının başında geliyor.Antik çağlardan korsanlara, derebeyliklerden Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı medeniyetlerine ev sahipliği yapan, tarihi ve doğal güzellikleriyle her yıl milyonlarca turisti çeken Alanya, "yeni normal" dönemde de turizmin amiral gemisi olmak için gerekli hazırlıkları yaptı.Salgın sürecinde Kovid-19 tedbirlerini alan ve hijyen şartlarını yerine getiren turizmciler, hareketlenen iç pazardan umutlu.Alanya Turistik İşletmeciler Derneği Başkanı Burhan Sili, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçedeki turistik tesislerin kapılarının tatilcilere açıldığını söyledi."Kontrollü sosyal hayat" adlandırılan dönemde turizmcilerin de Türkiye'nin normalleşme sürecine katkı vermek istediğini vurgulayan Sili, Alanya'nın 600 civarında otel ve 200 bini bulan yatak kapasitesi ile ülke turizmine katkı sağladığını kaydetti.Salgın sürecinin olumsuzluklarını silmek için gerekli tedbirleri aldıklarını ifade eden Sili, "Normalleşme, bizlerin çok arzuladığı bir durum. Bu anlamda gelecek dönemde olumsuzluklar yaşanmaması anlamında hazırlıklar yapıyoruz. Bu konuda hem personelimizin Kovid-19 eğitimlerini tamamlıyoruz hem de gerekli hijyen tedbirlerini otellerimizde uyguluyoruz." ifadelerini kullandı.- "İç pazarın önemi anlaşıldı"Kısıtlamaların esnetilmesi sonrası iç pazarın hareketlendiğine dikkati çeken Sili, yerli turistin yüzde 20'nin altında kaldığı her sezonun başarısız geçtiğini vurguladı.Alanyalı turizmcilerin iç pazarın hareketlenmesi ve bu pazardan hak ettiği payı almak için ciddi çaba sarf ettiğini belirten Sili, şu değerlendirmeyi yaptı:"Bu süreç bize iç pazarın önemini bir kez daha gösterdi. Temmuz ayında iç pazarda bir yoğunlaşma olacağını düşünüyorum. Bundan sonra Türkiye'de olduğu gibi kaynak pazarlarda da olumlu gelişmeleri bekliyoruz. Alanya'nın iki önemli kaynak pazarı Rusya ve Almanya'dır. Bu ülkelerdeki gelişmeleri de takip ediyoruz. Almanya 31 Ağustos'a kadar tavsiye kararı aldı. Almanya'dan bize gelmek isteyen misafirlerimiz ve çifte vatandaşlarımız gelmeye başladılar. Türkiye'ye taleplerin önümüzdeki günlerde artacağını düşünüyorum. Alanya bölgesi olarak misafirleri mutlu etmek ve tatillerinin sorunsuz geçmesini sağlamak için elimizden gelen önlemleri alıyoruz. Buna hep birlikte hazır olacağız."- Alanya kalesine teleferikle ulaşımDamlataş Plajı'ndan kentin simge turistik destinasyonu Alanya Kalesi'ne uzanan teleferik hattı da Kovid-19 tedbirleri alınarak çalıştırıldı.Geçen yıl yaklaşık 1 milyon yerli ve yabancı turisti, yarımadaya hakim tarihi mekana taşıyan teleferik hattı, antik dönem, Selçuklu ve Osmanlı medeniyeti kalıntıları arasında dağların ve sahil şeridinin muhteşem manzarasını görme imkanı sunmuştu.Kısıtlamaların esnetilmesi, teleferik hattının da 1 Haziran'dan itibaren devreye alınmasını sağladı. Çelik halatlar üzerinde yol alan kabinler de kent turizmine önemli katkıya sahip.Alanya Teleferik Destek İşletme Sorumlusu Altan Çağlar da hattın yeniden devreye alınmasıyla normalleşme sürecine katkı sağlamak istediklerini ifade etti.Yaklaşık 3 yıldır faaliyette olan hattın, salgın nedeniyle çalıştırılmadığını belirten Çağlar, hizmeti Kovid-19 tedbirleri alarak başlatmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.Çağlar, şunları kaydetti:"Geçtiğimiz yıl 1 milyon yolcuyu Alanya Kalesi'ne taşıdık. Üç ay kapalı kalan teleferiği iç pazarın hareketlenmesiyle yeniden hizmete açtık. Şu an 8 kişilik kabinleri yarı yarıya düşürdük. Bilet alan her yolcumuzun ateşi ölçülüyor. Kabin boşaldıktan sonra da dezenfekte diliyor. Bu süreçte ilçe sakinlerimizin ve şehre gelen tatilcilerin teleferiği rahat kullanması için bir bilet alana bir bedava uygulamasını da başlattık. 6 yaşa kadar ücretsiz olan bilet uygulamasını da 0-12 yaş grubuna çektik. Yurt dışı trafiğin açılmasıyla ülke turizmine katkı sağladığımız eski günlere dönmeyi hedefliyoruz."