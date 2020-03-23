İHA

Alanya’nın Mahmutlar Mahallesi'nde bulunan Gilikli Mezarlığı'ndaki başlarına şekilsiz taşlar yerleştirilmiş üzerinde ise hiçbir bulgu veya isim olmayan yaklaşık 500 mezar bölge halkı tarafından merak konusu oldu.

İHA'nın haberine göre deniz kenarından sökülüp yontularak mezar taşı haline getirilen taşlardan oluşan farklı boyutlardaki mezarların 200 yıl veya öncesinden kalma olduğu tahmin ediliyor.

“KİMSESİZ MEZARLAR BU ŞEKİLDE DURUYOR”

Konuyla ilgili açıklama yapan Mahmutlar Mahalle Muhtarı Ahmet Top, bölgede 500’e yakın taş mezarlığın olduğunu söyledi. Muhtar, "Bu mezarların tahminen 300 yıllık olduğunu düşünüyorum. En az 500’e yakın bu şekilde mezar var. Mezar taşları çok farklı, üzerinde isimler de yok. Bu mezarlıklara ziyarete gelen de yok. Mezarlıkların Anadolu Selçuklu Devleti veya Osmanlı dönemine ait olduğunu tahmin ediyorum. Kimsesiz mezarlıklar bu şekilde duruyor” dedi.

“BURASININ ARAŞTIRILMASI LAZIM”

Kimsenin bu mezarlıklara dua etmek için gelmediğini aktaran Muhtar Top, şöyle devam etti:

"Mesela bazı mezarların etrafı çevrilmiş... Aile mezarlığı mı, yoksa padişah veya vezirlerin yakınları mı? Ne olduğu belli değil. Çok ilginç mezarlar var. Yaklaşık 3 metre uzunluğunda mezarlar bulunuyor. Yaklaşık 5 metre uzunluğunda başına dikilen taşlar var. Bence arkeologlar tarafından burasının araştırılması lazım."