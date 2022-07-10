Alman turist, otel odasında ölü bulundu

Antalya'nın Alanya ilçesinde tatil yapan Alman turist, kaldığı otel odasında ölü bulundu.

Ailesiyle tatil için ilçeye gelen ve Payallar Mahallesi'ndeki bir otelde kalan Viktor Peters'in (53) odasından uzun süre çıkmaması üzerine ailesi yanına gitti. Peters'in hareketsiz yattığını fark eden yakınları, sağlık ekiplerinden yardım istedi.

Otele, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede Peters'in yaşamını yitirdiği belirlendi.

Viktor Peters'in cenazesi, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.