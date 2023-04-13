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Alanya EMITT'de

Dünyanın en büyük 5 turizm fuarı arasında yer alan Uluslararası Doğu Akdeniz Turizm Fuarı (EMITT) 26’ncı kez kapılarını açtı. İstanbul TÜYAP Kongre ve Fuar Merkezi’nde 4 gün sürecek tanıtım şöleninde Alanya özel standıyla tanıtılacak

Giriş: 13.04.2023 - 09:36 | Güncelleme: ABONE OL
Alanya EMITT'de
Alanya EMITT'de
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HABERTURK.COM

TURİZM sektörünün uluslararası buluşma noktası olan Uluslararası Doğu Akdeniz Turizm Fuarı'nda (EMITT) Alanya, 42 metrekare özel stantta Kızılkule ve Deniz Feneri görselleriyle ziyaretçilerini ağırlayacak.

Aynı zamanda Alanya Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV) Başkanı olan Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) ile Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Yönetim Kurulu Üyesi ve Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkanı Burhan Sili, ALTİD ve ALTAV Başkan Yardımcısı Mehmet Dahaoğlu, Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Başkanı Eray Erdem Alanya’yı temsil etmek için fuar alanındalar. Alanya’dan çok sayıda turizmcinin de katıldığı fuarın resmi açılışı saat 11.00’de gerçekleştirilecek. Fuar 4 gün boyunca sektör temsilcilerini ağırlayacak.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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