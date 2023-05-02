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Alanya'da yamaç paraşütü pilotu Rus turist kayalıklara çakıldı

Alanya'da Rus yamaç paraşütü pilotu, rüzgarın etkisiyle hakimiyetini kaybederek kayalık alana çakıldı. Vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olan Rus turisti kurtarmak için çalışma başlatıldı

Giriş: 02.05.2023 - 02:15 | Güncelleme: ABONE OL
Alanya'da yamaç paraşütü pilotu Rus turist kayalıklara çakıldı
Yamaç paraşütü pilotu Rus turist kayalıklara çakıldı
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AA

Antalya'nın Alanya ilçesinde kayalıklara düşerek yaralanan Rusya uyruklu yamaç paraşütü pilotunu kurtarmak için çalışma başlatıldı.

AA'nın haberine göre, Dinek Mahallesi Yassıtepe mevkisinde yamaç paraşütü atlayışı yapan kimliği henüz öğrenilemeyen Rus turist, Alanya Kalesi çevresinde rüzgarın etkisiyle hakimiyetini kaybederek kayalık alana düştü.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı, Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ile İHH Alanya Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi.

KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Dün akşam saatlerinde kurtarma çalışmasına katılan bir helikopter ise hava şartları nedeniyle yaralıya müdahale edemeyince geri döndü.

Vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu tespit edilen yamaç paraşütü pilotunu kurtarma çalışmaları sürüyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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