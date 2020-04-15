Alanya'da villada partiye 31 bin 500 lira "sosyal mesafe" cezası

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mahmutlar Mahallesi'nde bir villada parti yapıldığı ihbarı üzerine hareke geçti.

Adrese giden ekipler, villadaki 10 kişiye, Kovid-19 tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralına uymadıkları gerekçesiyle toplam 31 bin 500 lira para cezası verdi.

Ekipler, söz konusu kişilere, tedbirlere uymaları konusunda uyarılarda bulundu.