Alanya'da uyuşturucu operasyonunda iki şüpheli tutuklandı

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda Oba ve Cikcilli mahallelerindeki adreslere düzenlenen operasyonda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alan şüphelilerden H.A, emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest kaldı.

Adliyeye sevk edilen T.H.K. ve R.Ö. ise çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.