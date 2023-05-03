Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem 3. Sayfa

Alanya'da site bahçesinde silahlı kavga: 1 ölü

Alanya'da bir sitenin bahçesinde 3 kişi arasında başlayan tartışma kanlı bitti. Silahlı saldırıda göğsünden vurulan kişi hayatını kaybetti

Giriş: 03.05.2023 - 03:20 | Güncelleme: ABONE OL
Alanya'da site bahçesinde silahlı kavga: 1 ölü
AA

Antalya'nın Alanya ilçesinde, 3 kişi arasında çıkan tartışmanın ardından silahla vurulan kişi hayatını kaybetti.

Mahmutlar Mahallesi'nde bir sitenin bahçesinde oturan İbrahim Aksu (27), M.K. (58) ve M.B. (56) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

AA'nın haberine göre, tartışma esnasında Aksu, silahla göğsünden vuruldu. Silah seslerini duyan vatandaşlar, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, Aksu'nun yaşamını yitirdiği belirlendi.

Jandarma ekipleri, M.B. ve M.K'yi gözaltına alırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Otomobil refüje çarptı, aynı aileden 4 kişi yaralandı
Otomobil refüje çarptı, aynı aileden 4 kişi yaralandı
Kadıköy Rıhtım'da istek türkü cinayeti
Kadıköy Rıhtım'da istek türkü cinayeti
İsrail'den Gazze Şeridi'ne saldırı
İsrail'den Gazze Şeridi'ne saldırı
Yaşlı çifte otomobil çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
Yaşlı çifte otomobil çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.