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Alanya'da şiddetli rüzgar sebebiyle yayılan yangına karadan müdahale ediliyor

Antalya'nın Alanya ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor. Arazinin sarp ve kayalık olması ekiplerin işini güçleştiriyor

Giriş: 27.01.2023 - 22:55 | Güncelleme: ABONE OL
Alanya'da şiddetli rüzgar sebebiyle yayılan yangına karadan müdahale ediliyor
İHA

Antalya'nın Alanya ilçesinde ormanlık alanda çıkan ve rüzgarın da etkisiyle yayılan yangına ekiplerin karadan müdahalesi devam ediyor.

Güzelbağ Mahallesi Bayırkozağacı mevkiinde ormanlık alanda çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle yayıldı. Yangına ekiplerin karadan müdahalesi devam ediyor.

Alanya Orman İşletme Müdürü Yücel Sönmez, İHA'ya yaptığı açıklamada, bölgenin çok kayalık ve sarp olması sebebiyle mücadelede güçlük çekildiğini belirterek, "Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya itfaiye birimi ve Alanya Orman İşletme'ye ait tüm ekipler bölgeye kaldırıldı. Alanya Belediyesinden de su tankeri takviyesi yapıldı" dedi.
Ekiplerin yangına karadan müdahalesi devam ederken, şiddetli rüzgar sebebiyle müdahalenin güçlükle yapıldığı kaydedildi.

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