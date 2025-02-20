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        Haberler Gündem Güncel Alanya'da parkı işgal eden restoran yıkıldı | Son dakika haberleri

        Alanya'da park alanını işgal eden restoran kaldırıldı

        Antalya'nın Alanya Belediyesi, Tosmur Mahallesi'ndeki park alanını işgal eden restoranı kontrollü bir şekilde yıkarak, alandan kaldırdı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 20.02.2025 - 15:42 Güncelleme: 20.02.2025 - 15:42
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        Alanya'da parkı işgal eden restoran yıkıldı
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        Antalya'nın Alanya Belediyesi ekipleri, kamu alanlarının işgali ve kaçak yapı ile mücadelesini sürdürüyor. Bu kapsamda Belediye Emlak ve İstimlak Müdürlüğü ekipleri, Tosmur Mahallesi'nde bulunan restoranın, belediyeye ait 862 metrekarelik alanını işgal ettiğini belirledi.

        Yapılar, Belediye Emlak İstimlak Müdürlüğü'nün talebi ve Alanya Kaymakamlığı Milli Emlak Müdürlüğü koordinesinde, Belediye Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince polis ile zabıta kontrolünde yıkıldı.

        Alanya Belediyesi'ne ait 862 metrekarelik alanı işgal eden restoran ve restorana ait yapılaşma tamamen yıkılarak alan temizlendi. Tosmur Mahallesi D-400 Karayolu üzeri Tosmur Kavşağı batısı 3. Sokak'taki alanın, imar planında park alanı olarak ayrıldığı belirlendi.

        Alanya Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürü İbrahim Koçak, yapılan incelemeler neticesinde belirlenen işgaliyenin ivedilikle alandan kaldırıldığını belirterek, "Tosmur Mahallesi'nde tespitini gerçekleştirdiğimiz, hüküm ve tasarrufu Belediyemize ait alandaki söz konusu restoranı ekiplerimizle kontrollü bir şekilde alandan kaldırdık. Alanya Belediyesi olarak sayın Başkanımız Osman Tarık Özçelik öncülüğünde kentimizin doğusundan batısına kadar her noktasında kamu alanlarının işgali ve kaçak yapı ile mücadelemiz devam edecek" dedi.

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