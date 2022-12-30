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Alanya'da otomobille motosiklet çarpıştı, 2 kişi öldü

Antalya'nın Alanya ilçesinde meydana gelen kazada, motosiklet sürücüsü ve eşi hayatını kaybetti

Giriş: 30.12.2022 - 22:05 | Güncelleme: ABONE OL
Alanya'da otomobille motosiklet çarpıştı, 2 kişi öldü
Otomobille motosiklet çarpıştı! 2 kişi öldü
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AA

AA'nın haberine göre, T.O. (22) yönetimindeki otomobil, Demirtaş Mahallesi D-400 kara yolundaki kavşakta Hasan Ali İnci'nin (57) kullandığı motosikletle çarpıştı.

Motosikletteki Fatma İnci (53), kaza yerinde, eşi Hasan Ali İnci ise kaldırıldığı Gazipaşa Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Otomobil sürücüsü, jandarma karakoluna götürüldü.

Mahalle sakinlerinden Ramazan Mecek, gazetecilere bölgedeki kavşakta çok sık kaza yaşandığını belirterek, "Bu 10'uncu ölümlü kazamız. Daha fazla insanın ölmesini istemiyoruz." dedi.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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