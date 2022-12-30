Otomobille motosiklet çarpıştı! 2 kişi öldü

AA'nın haberine göre, T.O. (22) yönetimindeki otomobil, Demirtaş Mahallesi D-400 kara yolundaki kavşakta Hasan Ali İnci'nin (57) kullandığı motosikletle çarpıştı.

Motosikletteki Fatma İnci (53), kaza yerinde, eşi Hasan Ali İnci ise kaldırıldığı Gazipaşa Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Otomobil sürücüsü, jandarma karakoluna götürüldü.

Mahalle sakinlerinden Ramazan Mecek, gazetecilere bölgedeki kavşakta çok sık kaza yaşandığını belirterek, "Bu 10'uncu ölümlü kazamız. Daha fazla insanın ölmesini istemiyoruz." dedi.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.