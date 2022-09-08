Alanya yangını kontrol altında!

AA

Antalya'nın Alanya ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Beldibi Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.

KONTROL ALTINA ALINDI İhbar üzerine Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. Antalya'nın Alanya ilçesinde çıkan orman yangını, karadan ve havadan müdahaleyle yaklaşık 4 saat sonra kontrol altına alındı.

YANGININ ÇIKIŞ NEDENİYLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR 6 uçak, 1'i yönetim olmak üzere 4 helikopter, 13 arazöz, 4 su ikmal aracı, 2 ilk müdahale aracı ve 2 dozer ile çok sayıda personelin müdahale ettiği yangın bölgesinde çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Bölgede rüzgarın etkisini azaltmaya başladığı kaydedilirken, yangının ne kadarlık alanda etkili olduğunun tespiti ve çıkış nedeniyle ilgili çalışmalar sürüyor.