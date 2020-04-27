Alanya'da müzik eşliğinde oynayan polislerin görüntüsü ilgi gördü - ANTALYA

AA

Alanya Belediyesince 23 Nisan kutlaması sırasında araçtan yapılan müzik yayınında balkonlarında eğlenenlere, o sırada sokakta devriye görevi yapan polis ekibi de eşlik etti.Bir mahalle sakini tarafından cep telefonu kamerasıyla çekilen ve kutlamalarda 4 gün sonra sosyal medyada paylaşılan görüntü, ilgi gördü. Araçlarından inerek oynayan polislerin görüntüsü kısa sürede çok sayıda kişi tarafından izlenildi ve beğenildi.