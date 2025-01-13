Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Alanya'da "Mutfak Kültür Evi" yenilendi | Son dakika haberleri

        Alanya Belediyesi Mutlak Kültür Evi yenilenen konseptiyle açıldı

        Antalya'da, tarihi Alanya Kalesi'nde bulunan Alanya Belediyesi Mutfak Kültür Evi, yenilenen konsepti ve menüsüyle hizmete başladı. Halk Kart uygulamasıyla ikameti Alanya'da olan vatandaşlar, uygun fiyatlardan yararlanabilecek

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13.01.2025 - 17:43 Güncelleme: 13.01.2025 - 17:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        Alanya'da "Mutfak Kültür Evi" yenilendi
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Antalya'da, Alanya Kalesi Hisariçi Mahallesi'nde bulunan Mutfak Kültür Evi, yenilenen konseptiyle hizmete başladı.

        Alanya Belediyesi İşletme ve İştirakler Müdürlüğü bünyesinde yenilenen Mutfak Kültür Evi'nde vatandaşlar, Alanya'nın yemek kültürüne dair hazırlanan sergileri görme imkanı bulurken, yöresel lezzetleri uygun fiyatlarla tadabilme fırsatı buluyor.

        Sosyal Tesisler bünyesine katılan Mutfak Kültür Evi'nde vatandaşlar için menüye etli kuru fasulye, pilav, ülübü piyazı, taratorlu fasulye piyazı, sütlaç, kabak tatlısı ve öksüz helvası gibi pek çok yöresel lezzet eklendi.

        Tarihin içerisinde, doğayla iç içe vakit geçirmek isteyen vatandaşların uğrak noktası olan Mutfak Kültür Evi'nde Halk Kart uygulaması geçerli olacak.

        Halk Kart ile ikameti Alanya'da olan vatandaşlara Mutfak Kültür Evi'nde sunulan bazı yemek ve içeceklerin fiyatları şöyle: Çay 5 lira, kahve 30 lira, gülüklü çorba 90 lira, ülübü piyazı 70 lira, pilav 50 lira, pişi tabağı 75 lira. Menüde, Alanya'nın geleneksel tatları arasında yer alan susamlı halka, s pasta ve çiğirdik de yer alıyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #yerel haberler
        #antalya haberleri
        #alanya belediyesi mutfak kültür evi
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Atkısını hamur yoğurma makinesine kaptırdı!
        Atkısını hamur yoğurma makinesine kaptırdı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan aile yılı müjdeleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan aile yılı müjdeleri
        13 Ocak 2025: Bugün ne oldu?
        13 Ocak 2025: Bugün ne oldu?
        Doğalgaz patlaması can aldı!
        Doğalgaz patlaması can aldı!
        Talu çifti hakim karşısında: Paraları borç olarak aldık!
        Talu çifti hakim karşısında: Paraları borç olarak aldık!
        Elon Musk ve Avrupa siyaseti arasında savaş
        Elon Musk ve Avrupa siyaseti arasında savaş
        Köprüler dolar bazında yüzde 160 zamlandı
        Köprüler dolar bazında yüzde 160 zamlandı
        Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'ndan açıklama
        Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'ndan açıklama
        Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat hakkında gözaltı kararı
        Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat hakkında gözaltı kararı
        Dünyanın en kötü yemekleri seçildi!
        Dünyanın en kötü yemekleri seçildi!
        Bakan Kacır'dan bilgisayar kartlı cevap!
        Bakan Kacır'dan bilgisayar kartlı cevap!
        Hafif tempolu adımlarda bile bacağınız ağrıyorsa dikkat!
        Hafif tempolu adımlarda bile bacağınız ağrıyorsa dikkat!
        Her mutfakta var: Faydaları saymakla bitmiyor
        Her mutfakta var: Faydaları saymakla bitmiyor
        Penaltı ve kırmızı kart verilmeli miydi?
        Penaltı ve kırmızı kart verilmeli miydi?
        İstanbul ile Erzurum aynı!
        İstanbul ile Erzurum aynı!
        Jose Mourinho kararını verdi!
        Jose Mourinho kararını verdi!
        "Rakibini adeta sindirdi"
        "Rakibini adeta sindirdi"
        35 milyonluk telif iddiasına açıklama
        35 milyonluk telif iddiasına açıklama
        Gazze'de ateşkesin ayrıntıları belli oldu
        Gazze'de ateşkesin ayrıntıları belli oldu
        Anastasia'nın katili Suriye'ye kaçtı iddiası!
        Anastasia'nın katili Suriye'ye kaçtı iddiası!
        Habertürk Anasayfa