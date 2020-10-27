Alanya'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 90 işletmeye para cezası

Alanya Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, son bir ayda Kovid-19 salgınının yayılmasının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında 1860 iş yeri denetlendi.

Denetimlerde salgın kurallarına uymadıkları tespit edilen 90 iş yerine idari para cezası uygulandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Alanya Belediyesi Zabıta Müdürü Naci Uzunsakal, vatandaşların sağlıklı ve güvenli bir şekilde sosyal hayatlarına devam edebilmeleri adına Kovid-19 denetimlerini ara vermeden sürdürdüklerini kaydetti.

Uzunsakal, ilçe esnafına Kovid-19 kurallarına uygun davranmaları uyarısında bulundu.