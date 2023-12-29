Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Alanya'da karda mahsur kalan Razgatlıoğlu ve 5 arkadaşı kurtarıldı

        Alanya'da karda mahsur kalan Razgatlıoğlu ve 5 arkadaşı kurtarıldı

        Antalya'nın Alanya ilçesindeki Gökbel Yaylası yakınlarında araçları kara saplanan milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu ve 5 arkadaşı, jandarma ekiplerince kurtarıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2023 - 01:38 Güncelleme: 29.12.2023 - 01:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Karda mahsur kalan Razgatlıoğlu ve 5 arkadaşı kurtarıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Antalya'da araçları kara saplanan milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu ve 5 arkadaşı, arazi aracıyla kurtarıldı.

        Alanya ilçesi Gökbel Yaylası yakınlarına off-road yapmak için çıkan milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu ve 5 arkadaşından bir süre haber alamayan yakınları durumu jandarmaya bildirdi.

        Antalya Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri, bölgeye gelerek arama çalışması yaptı. Bu sırada Razgatlıoğlu, yakınlarına ulaşıp araçlarının kara saplandığını belirterek yardım istedi.

        RAZGATLIOĞLU VE 5 ARKADAŞI KURTARILDI

        REKLAM

        Ekipler, arazi araçları kara saplanan Razgatlıoğlu ve arkadaşlarını telefonun çekmediği bir bölgede buldu. Araç, bölgeye gelen başka bir arazi aracı tarafından çekilerek saplandığı yerden kurtarıldı.

        AA'nın haberine göre; Razgatlıoğlu ve 5 arkadaşı, ekipler tarafından İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü. İşlemlerin ardından İlçe Jandarma Komutanlığından ayrılan Razgatlıoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, mangal yapmak için yaylaya çıktıklarını belirtti.

        RAZGATLIOĞLU: BEKLEMEDİĞİMİZ BİR ŞEY OLDU

        Yoğun kar olduğunu bilerek bölgeye gittiklerini ifade eden Razgatlıoğlu, "Beklemediğimiz bir şey oldu. Aslında riskli bir şey yoktu. Telefon çekmeyen bir bölgede, boş bir alanda aracımız kara saplandı. Telefon çeken bir bölgeye gittik. Arkadaşlarımızdan yardım istedik. Bize ulaşmaları biraz uzun sürdü. Aşağıya inerken telefonlarım üst üste çaldı. Bizler için seferber olan herkese teşekkür ederim. Merak edip çok arayan olmuş. AFAD, jandarma ekiplerini meşgul ettik, korkuttuk. Hiçbir şeyimiz yok. Bir sorunumuz yok. Kaybolduğum sanılmış. Yanlış anlaşılma var." dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        #Antalya
        #alanya
        #haberler
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Jandarmadan eşine 10 el ateş!
        Jandarmadan eşine 10 el ateş!
        5 bin TL ikramiyeler bugün hesapta
        5 bin TL ikramiyeler bugün hesapta
        Hizbullah ve İsrail arasında tansiyon geriliyor
        Hizbullah ve İsrail arasında tansiyon geriliyor
        Dere yatağında cansız bedeni bulunmuştu!
        Dere yatağında cansız bedeni bulunmuştu!
        445 emniyet mensubu açığa alındı
        445 emniyet mensubu açığa alındı
        Buruk'tan Kartal'a jet yanıt!
        Buruk'tan Kartal'a jet yanıt!
        11 yaşındaki çocuk ölü bulundu
        11 yaşındaki çocuk ölü bulundu
        "Galatasaraylı oyuncular sürekli yerde yattı"
        "Galatasaraylı oyuncular sürekli yerde yattı"
        4. kattan düşerek hayatını yitiren öğretmenin hastalığı ortaya çıktı
        4. kattan düşerek hayatını yitiren öğretmenin hastalığı ortaya çıktı
        Icardi sözleri!
        Icardi sözleri!
        Sigarada yeni düzen
        Sigarada yeni düzen
        Arazide parçalanmış cansız beden bulunmuştu, şüpheli tutuklandı
        Arazide parçalanmış cansız beden bulunmuştu, şüpheli tutuklandı
        17 yaşındaki Gizem'in katiline ikinci kez 'haksız tahrik' indirimi!
        17 yaşındaki Gizem'in katiline ikinci kez 'haksız tahrik' indirimi!
        Murat Ülker'den Seçil Erzan 'mağdurları' için ilginç yorum
        Murat Ülker'den Seçil Erzan 'mağdurları' için ilginç yorum
        Borsada kan kaybı durdu mu?
        Borsada kan kaybı durdu mu?
        Yılbaşını evde kutlamanın maliyeti iki katına çıktı
        Yılbaşını evde kutlamanın maliyeti iki katına çıktı
        "Kazanan Galatasaray olacak"
        "Kazanan Galatasaray olacak"
        Asgari ücretteki 2 TL’nin sırrı
        Asgari ücretteki 2 TL’nin sırrı
        "3 gün içerisinde 59 teröristi gömdük"
        "3 gün içerisinde 59 teröristi gömdük"
        Oğlak, Kova, Balık burçlarını 2024'te neler bekliyor?
        Oğlak, Kova, Balık burçlarını 2024'te neler bekliyor?
        Habertürk Anasayfa