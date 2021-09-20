Alanya'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü

Alanya ilçesi Konaklı Mahallesi'nde K.E.Ç. (45) yönetimindeki otomobil, kendisini sollayan Y.U'nun (49) kullandığı otomobille çarpıştı.

Kazada Y.U, yönetimindeki araçta bulunan P.Ü. ve H.D. yaralandı. Sağlık ekiplerince Alaaddin Keykubat Üniversitesi Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan H.D. yaşamını yitirdi.

AA'nın haberine göre; çarpmanın etkisiyle alev alan otomobildeki yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Hatalı sollama yaptığı belirtilen ve jandarma ekiplerince gözaltına alınan sürücü Y.U. sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.