Alanya'da hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü
Alanya'da hafif ticari araç ile motosikletin çarpıştığı kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
Antalya'nın Alanya ilçesinde hafif ticari araç ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.
KAVŞAKTA KAZA
İ.A. yönetimindeki hafif ticari araç ile İ.Y. (18) idaresindeki motosiklet, Güller Pınarı Mahallesi Ticaret Lisesi Kavşağı'nda çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ
AA'nın haberine göre, yapılan incelemede motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiği belirlendi. Hafif ticari araç sürücüsü gözaltına alındı.