Alanya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 8 kişi gözaltına alındı - ANTALYA

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapıldığı bilgisi üzerine farklı zamanlarda 2 adrese operasyon düzenlendi.Adresler ve şüphelilerin üst aramasında, 18,9 gram eroin, 23,3 gram metamfetamin, 574 gram esrar ve uyuşturucu ticaretinde kullanılan hassas terazi ele geçirildi.Operasyonlarda M.G, T.B, Ö.Ç, M.K, Ü.A, Y.T, A.D. ve E.D. gözaltına alındı.Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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