Alanya'da bir otelde 1800 litre sahte alkol ele geçirildi

Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Alanya ilçesi Konaklı Mahallesi'nde bir otelde sahte alkol yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekiplerin otele düzenlediği operasyonda, 1800 litre sahte alkol ele geçirildi. AA'nın haberine göre; şüpheli M.E.Ö. gözaltına alındı.