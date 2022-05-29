Alanya Turistik İşletmeciler Derneği Başkanı Burhan Sili, Alanya'nın yabancılar tarafından her daim talep gören bir bölge olduğunu söyledi.
Alanya'nın yıllardır turizme hizmet eden bölge olduğunu kaydeden Sili, İskandinav ve Doğu Avrupa ülkelerinden tatilcilerin bir dönem apart otellere ilgisinin fazla olduğunu belirtti.
Otel sayısının artması, her şey dahil sisteminin devreye girmesiyle apart otele ilginin azaldığını ifade eden Sili, şöyle konuştu:
"Daha önce apartmandan apart otele dönüşüm varken sonra tersi oldu. Pandemiye kadar olan süreçte apartlara olan talep hep azaldı. Pandemiyle bireysel ve izole tatil ön plana çıktı. Şimdi ise ibre tersine döndü. Mevcut apart otellerin daha iyi hizmet vermesi ilginin artmasını sağladı. Öyle görünüyor ki apartlar sezonu daha dolu geçirecek."
Tatil evlerinde, otel ve apart otellerdeki hizmetin mevcut olmadığını dile getiren Sili, ileriki dönemlerde apartlara olan ilginin çevrim içi pazarlama metodundaki çalışmalarla daha da artacağını ve bunun da apart otel fiyatlarını daha iyi noktalara getireceğini söyledi.
Ukrayna ve Rusya'dan ciddi talep aldıklarını hatırlatan Sili, "Bu hem konut kira fiyatlarının artışında hem de apart otellere olan talebin artmasında etken oldu." ifadelerini kullandı.
"APART OTELLER TATİLCİLER İÇİN TEKRAR ÖN PLANA ÇIKTI"
Emlak danışmanı Ali Özsoy ise salgın sürecinde talep gören tatil evlerinde dolulukların ilçede hala üst seviyede olduğunu söyledi.
Özsoy, turistlerin ilçeye yoğun ilgisi ve tatil evlerine göre "uygun fiyatı" dolayısıyla apart otellerin tatilciler için tekrar ön plana çıktığını belirtti.
Ali Özsoy, apart otellerin önceleri İskandinavların, şimdilerde ise öğrenciler ve yerli tatilciler ile ev bulamayan Rus ve Ukrayna vatandaşlarının tercihi olduğunu sözlerine ekledi.
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