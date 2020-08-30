Alanya'da anneler otizme dikkati çekmek için yamaç paraşütüyle atlayış yaptı

Alanya Sosyal Hizmet Merkezi ve Akdeniz Otizm Spor Kulübü Derneği, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla otizm konusunda farkındalık oluşturmak için yamaç paraşütü etkinliği düzenledi.

Etkinlikte otizmli çocukların anneleri, Yassıtepe'den yamaç paraşütü pilotları eşliğinde atlayış yaptı. Yaklaşık 800 metre yükseklikten gerçekleştirilen atlayışlar, Kleopatra Plajı'na inişle son buldu.

Atlayışlarda bazı yamaç paraşütçüleri havada Türk bayrağı açarak 30 Ağustos Zafer Bayramını'nın 98. yıl dönümünü kutladı.