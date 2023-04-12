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Alanya'da inşaat bekçisi, tartıştığı müteahhidi öldürdü

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir inşaat bekçisi, alacak verecek meselesi nedeniyle tartıştığı müteahhidi av tüfeğiyle vurarak öldürdü

Giriş: 12.04.2023 - 00:49 | Güncelleme: ABONE OL
Alanya'da alacak verecek kavgası kanlı bitti: 1 ölü
Alanya'da alacak verecek kavgası kanlı bitti: 1 ölü
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AA

Alanya'da borç nedeniyle çıktığı öne sürülen silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

İddiaya göre, Kargıcak Mahallesi'nde müteahhitlik yapan Özgür Reisoğlu (48) ile inşaatta bekçi olarak çalışan E.B. (59) arasında alacak meselesi nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine E.B, yanında getirdiği av tüfeğiyle açtığı ateş sonucu Reisoğlu'nu kasık kısmından yaraladı.

AA'nın haberine göre ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Reisoğlu, kaldırıldığı Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan müdahaleye karşın kurtarılamadı.

Şüpheli E.B. Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince yakalandı.

*Haberin fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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