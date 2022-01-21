26 yıl hapis cezası alan firari hükümlü yakalandı

Alanya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 8 ayrı suçtan 26 yıl 9 ay hüküm giyen firari S.D'nin, ilçede olduğunu tespit etti.

Operasyon düzenleyen ekipler, hükümlüyü adresinde yakaladı. AA'nın haberine göre; emniyetteki işlemleri tamamlanan hükümlü, adli makamlara teslim edildi.