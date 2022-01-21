XMAM açılıyor

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Teknoloji, bilim ve sanatı bir araya getiren ve Türkiye'de bir ilk olan 'X Media Art Museum', DasDas iş birliğiyle açılıyor. Yeni medya ve dijital sanat müzesi, 'X Media Art Museum' (XMAM), Paribu sponsorluğundaki ilk sergisiyle 30 Ocak tarihinde sanatseverlerle buluşuyor.

Uluslararası pek çok ödülün sahibi ve dünyaca ünlü Ouchhh stüdyonun 'Leonardo Da Vinci: Wisdom of AI Light Exhibition / Leonardo Da Vinci: Yapay zekâ Işığın Bilgeliği. Cern'den Nasa'ya İnsanlık ve Metaverse' sergisi 30 Ocak'tan itibaren ziyaretçilere açık olacak.

Ölçeği değiştirilmiş bir gerçeklikle sanatseverlere farklı deneyimler sunacak olan 'XMAM', tarihteki önemli eserlerle günümüzün sanat pratiğini teknoloji ve bilimle harmanlayarak dijital sanat ve yeni medya üretimlerine yer verecek.

Türkiye'de alanında ilk olan 'XMAM' müzesi, kapsayıcı, interaktif, disiplinler arası sanat üretimleriyle, seyircisini sanatının bir parçası yapan deneyimleri sergilerken aynı zamanda müzede eğitim, atölye ve üretim çalışmaları da düzenlenecek. Çocuklar için de eğitim programları organize edecek 'XMAM', sanat ve teknolojiyi herkesin hayatına dahil eden çalışmalar üretecek.

Mert Fırat, Muzaffer Yıldırım, Ferdi Alıcı ve Eylül Duranağaç Alıcı'nın kurucu olarak yer aldığı dijital sanat müzesinin direktörlüğünü Esra Özkan yapıyor. Aynı zamanda müzeye DasDas kurucuları Didem Balçın, Harun Tekin ve Koray Candemir destek veriyor.