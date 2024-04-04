Alan Ritchson, modellik yaparken tacize uğradığını itiraf etti

Modellik endüstrisinde çalışmanın iyileştirici nitelikleri çok azolduğunu belirten Alan Ritchson; "Dürüst olalım, bu yasallaştırılmış seks ticareti gibi bir şey. Sektör herhangi bir düzenlemeye tabi değil ve eğer bir işe alınırsanız, aslında kaçakçılık yapmak üzere bir fotoğrafçıya teslim edildiğiniz yaygın olarak bilinen bir sırdır. Cinsel istismarın hedef olduğu ve hayatta kalmak için çaresizce beklediğiniz, maaşın havuç olduğu korkunç ortamlara bırakıldığım zamanlar ve durumların sayısı, iki ele güvenemiyorum. Oldukça sıktı" şeklindeki ifadeleri kullandı.