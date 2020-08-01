Alan Parker vefat etti

Ünlü İngiliz yönetmen Alan Parker, 76 yaşında hayatını kaybetti. Parker'ın yönettiği filmler arasında Türkiye'yi karalayan 'Geceyarısı Ekspresi' de bulunuyor

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İngiliz sinemasının önde gelen isimlerinden yönetmen Alan Parker 76 yaşında hayata veda etti. Aralarında Türkiye'yi karalayan 'Geceyarısı Ekspresi'nin de bulunduğu 17 film yöneten Parker, 'Mississippi Yanıyor', 'Evita' ile sinema sektöründe ayrıcalıklı bir yer edinmişti. Alan Parker, son yönetmenliği 2013'te 'Th Life of David Gale' ile yapmıştı.