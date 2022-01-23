'Alamanya: Gurbet Türküleri' İş Sanat'ta

Türkiye’den Almanya’ya çalışmaya giden gurbetçilerin gerçek hikâyelerinden yola çıkarak hazırlanan Alamanya: Gurbet Türküleri konseri, 10 Şubat Perşembe saat 20.30’da İş Sanat'ın İş Kuleleri Salonu’nda seyirciyle buluşacak.



İş Sanat yeni sezonunun en anlamlı konserlerinden birine imza atmaya hazırlanıyor. 1961 yılında Türkiye’den Almanya’ya çalışmaya giden gurbetçilerin gerçek hikâyelerinden yola çıkarak hazırlanan 'Alamanya: Gurbet Türküleri' konseri, 10 Şubat'ta müzikseverlerle buluşacak.

Sirkeci’den Münih’e doğru kalkan trende başlayan memleket özleminin, gurbette yaşanan acı tatlı hikâyeler ve türkülerle anlatıldığı konserin içeriği, gurbetçilerin anılarından ve mektuplarından oluşturuldu. Konserde seslendirilecek türküleri ise besteci ve bağlama ustası Coşkun Karademir derledi.

Gülcan Opel sahnede olacak

“Gurbet Treni” ve “Alın Yazım” şarkılarıyla gurbetçilerin yalnızlığını paylaşan, dönemin ünlü ismi Gülcan Opel konuk sanatçı olarak uzun bir aradan sonra ilk kez seyircisiyle bu konserde buluşacak.

Yiğit Sertdemir

Gurbet hikâyeleri türkülerle bu konserde buluşuyor



Gurbetçilerin gerçek hikâyelerinden oluşturulan metin Diaspora Türk tarafından hazırlandı.

Metni, Yiğit Sertdemir yönetmenliğinde tiyatro oyuncusu Gülçin Kültür ve Şerif Erol seslendirecek. Konserde yer alan Neşet Ertaş, Ali Ekber Çiçek, Arif Sağ gibi Türk halk müziğinin usta isimlerinin eserleri Coşkun Karademir ve Ayfer Vardar’ın sesiyle hayat bulacak. Konserde solistlere eşlik eden 11 kişilik halk müziği topluluğunun başında ise Cenk Erdoğan yer alıyor.

Şerif Erol

60 yıllık hasreti müzikle anlatan ve 10 Şubat Perşembe saat 20.30’da seyirciyle buluşacak olan 'Alamanya: Gurbet Türküleri' konserinin biletleri İş Kuleleri Salonu ana gişesinden ve tüm Biletix satış noktalarından temin edilebilir.





Coşkun Karademir