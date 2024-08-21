Alain Delon'un ailesi köpeğinin uyutulması vasiyetini yerine getirmedi

Fransız ve dünya sinemasının efsanevi ismi Alain Delon'un, pazar günü hayatını kaybettiği öğrenildi. 88 yaşında hayata veda eden ünlü oyuncunun ardından, bir röportajında, 50 köpeği için İsviçre'de mezarlık yaptırdığı ve kendisinin de oraya gömülmesini istediği sözleri gündeme geldi.

Şimdi, Delon'un bir vasiyeti daha ortaya çıktı. Hayatı boyunca köpeklere olan sevgisini açıkça ortaya koyan ünlü oyuncu, yaklaşık 50 köpek sahibi olduğunu, ancak en sevdiğinin Loubon olduğunu söylemişti. Delon ayrıca, öldüğünde Loubon'un yanına gömülmek istediğini söyleyerek, kendisinden sonra köpeğinin uyutulup yanına gömülmesi yönündeki umutlarını da paylaşmıştı.

Ancak ailesinin ve hayvan hakları aktivistlerinin tepkisi üzerine Loubon'un sağlığının korunmasına karar verildi.